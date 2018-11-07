"Нафтогаз" хоче стягнути з Кабміну 6,6 мільярда гривень компенсації

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Кабмін своєю бездіяльністю не визначив джерела фінансування та порядок визначення компенсації, яка надається суб'єктам ринку газу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звернувся в Господарський суд Києва з проханням стягнути в рахунок відшкодування шкоди 6,634 мільярда гривень компенсації з Кабінету міністрів.

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Про це йдеться в ухвалі суду від 3 жовтня.

"У жовтні 2018 року "Нафтогаз" звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Кабінету Міністрів про стягнення в рахунок відшкодування заподіяної шкоди в розмірі 6,634 мільярда гривень", - йдеться в ухвалі суду.

Також зазначено, що позовні вимоги обґрунтовані тим, що Кабмін своєю бездіяльністю, яка полягає в невизначенні джерел фінансування та порядку визначення компенсації, що надається суб'єктам ринку природного газу, завдав "Нафтогазу" збитків на вказану суму.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що компанія планує оприлюднити позовні вимоги до уряду за суму компенсацій витрат за постачання газу для потреб населення за пільговою ціною.

Одночасно він назвав неправдою інформацію, що компанія вимагає від уряду 230 мільярдів гривень.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що "Нафтогаз" просить у Кабміну передбачити в держбюджеті-2019 230 мільярдів гривень на підтримку власної діяльності та компенсацію витрат за постачання газу для населення.

23 січня 2018 року "Нафтогаз" і його дочірня газодобувна компанія "Укргазвидобування" вже зверталися до Кабміну з вимогою виплатити їм близько 111 мільярдів гривень компенсації за те, що ці компанії протягом двох років виконували збиткові для них і держави спеціальні зобов'язання на ринку газу, тобто постачали газ для потреб населення через посередників – приватні регіональні газопостачальні компанії.

У компанії також послалися на низку виграних судових спорів проти Кабміну і рішення суду, яке зобов'язує уряд розробити механізм визначення компенсації і виплатити її. Також керівництво "Нафтогазу" розкритикував чинний механізм спецзобов'язань на ринку газу і заявило, що поточна система призводить до багатомільярдних втрат держави, вона має бути терміново скасована і замінена прозорими ринковими умовами.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.