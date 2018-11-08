Польща підписала зі США багаторічний контракт на постачання СПГ

Завдяки цій угоді у компанії будуть регулярні, зростаючі поставки СПГ з США з 2019 року.

Польська PGNiG повідомила, що підписала з американською Cheniere контракт на постачання зрідженого природного газу (СПГ). Згідно з документом, Польща отримає 0,73 млрд куб. м газу в 2019-2022 рр. і ще 39 млрд куб. м в період з 2023-2042 рр.

Про це повідомляють "Ведомости".

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Завдяки цій угоді у компанії будуть регулярні, зростаючі поставки СПГ з США з 2019 р., наводяться в повідомленні слова голови правління PGNiG Петра Войняка. За його словами, ціна «конкурентоспроможна». Однак вона не розкривається.

Як повідомлялося, щорічно Польська нафтогазова компанія буде купувати в американців 2 млн тонн блакитного палива.