Тиск на Укренерго назвали серйозною перешкодою інтеграції української енергосистеми в ENTSO-E

В даний час відбувається процес, спрямований на те, щоб зробити "Укренерго" ще одним департаментом у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, заявив Янез Копач.

Те, що відбувається навколо оператора української енергосистеми ДП «НЕК «Укренерго» — серйозна перешкода на шляху до інтеграції української енергосистеми в ENTSO-E.

Про це сказав глава Секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач в інтерв'ю Бізнес-Цензор.

«НЕК "Укренерго" – хороша солідна компанія. Вона була на правильному шляху в процесі приєднання до спільноти європейських операторів електромереж (ENTSO-E). Але в даний час відбувається зворотний процес, спрямований на те, щоб зробити "Укренерго" ще одним департаментом у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. Такий процес не можна собі уявити в жодній країні Європи. Це дуже негативно впливає на репутацію України. Крім того – це серйозна перешкода для того, щоб синхронізувати українську енергосистему з європейською», — сказав Копач.

Як повідомлялося, комісія з реорганізації НЕК "Укренерго", яку з 9 жовтня очолює заступник міністра енергетики та вугільної промисловості М. Близнюк, "з метою якісного завершення процесу реорганізації" ухвалила рішення про перехід повноважень з управління НЕК до голови комісії. У свою чергу в НЕК заявили про свідоме перешкоджання корпоратизації та процесу впровадження ринку електроенергії з боку комісії.

Господарський суд Києва 23 жовтня призупинив дію рішення комісії про делегування повноважень по управлінню справами підприємства М. Близнюку. Пізніше, 1 листопада, госпсуд задовольнив клопотання Міненерго щодо скасування заходів забезпечення позову НЕК "Укренерго", яким було оскаржене рішення комісії з реорганізації.

В листопаді почала працювати наглядова рада Укренерго, яка підтвердила повноваження нинішньої тимч. в. о. Укренерго Всеволода Ковальчука.