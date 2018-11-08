Норвезькі компанії інвестують у відновлювану енергетику в Україні понад 700 мільйонів доларів

Одна з компаній збирається вкласти в проекти української сонячної енергетики 274 мільйони євро.

З 2015-го року в розвиток відновлюваної енергетики в Україні був інвестований один мільярд доларів, а тільки за останні 2 місяці стало відомо про плани норвезьких компаній вкласти понад 700 мільйонів доларів.

Про це йдеться в статті «Атлант розправляє плечі», опублікованій в журналі «Новое время».

Згідно з даними експертів Держагентства енергоефективності, починаючи з 2015-го у вітчизняну відновлювану енергетику — сонячні та вітряні електростанції — зайшов один мільярд доларів інвестицій.

«Особливий інтерес до галузі виявляють норвезькі компанії, які мають досвід і технологічну експертизу для роботи на цьому ринку. У вересні одна з них, NBT, заявила про плани вкласти 450 млн доларів у будівництво 64 вітрових електроустановок в Херсонській області», - повідомляє видання.

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Крім цього, за їхніми даними, норвезький інвестор Scatec Solar, який працює в сегменті сонячної енергетики, збирається вкласти в проекти української сонячної енергетики 274 млн євро.

«Українська економіка керується позитивним імпульсом і має великі амбіції для продовження зростання, про що свідчать свіжі макроекономічні дані. Ми плануємо нарощувати портфель інвестицій на цьому зростаючому ринку», - відзначив у листі журналу Міккель Торуд, фінансовий директор Scatec Solar.

Повну версію інтерв'ю читайте в новому випуску журналу «Новое время»