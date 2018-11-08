Вигоду від формули "Роттердам+" отримують приватні холдинги, а не держшахти – експерт

За його словами, державні шахти знаходяться в комі і з допомогою високої ціни вугілля їх вже не реанімувати.

Вигоду від формули "Роттердам+", згідно якої вартість вугілля в тарифах на електроенергію стала розраховуватися на основі європейського індексу API2, отримують тільки приватні вугільні холдинги, а не державні шахти.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт у сфері енергетики Андрій Герус.

"Ціна вугілля "Роттердам+" має мінімальне значення для державних шахт, оскільки щоб мати від цього вигоду, треба продавати вугілля. Навіть ціна "Пенсільванія+" вже їм не допоможе, тому що продажі вугілля низькі, а постійні витрати високі. Але вигоду від високої ціни вугілля "Роттердам+" отримують приватні шахти, які видобувають понад 90% вугілля, їх імена ви знаєте", - зазначив експерт.

Він повідомив, що більша частина витрат шахт - постійні. Наприклад, зарплати і електроенергія становлять більше 50% всіх витрат. У той же час держшахти в останні роки істотно знизили видобуток вугілля. Так, минулого року на держшахтах видобуток вугілля знизився на 25%, а в цьому році відбувається зниження ще більш ніж на 10%.

"Думаю, за підсумками року може бути і 15%. Отже, лише за 2017-2018 роки видобуток вугілля держшахтами скоротилася на третину (красномовні результати). Державні шахти видобувають менше 10% усього вугілля", - зазначив Герус.

За його словами, врятувати держшахти змогли б тільки інвестиції у вигляді дотацій з бюджету, а не висока ціна на вугілля.

"Державні шахти в комі, прямолінійним способом за допомогою високої ціни вугілля їх вже не реанімувати. Якщо є бажання відновлювати видобуток державного вугілля, то тільки шляхом інвестицій у вигляді дотацій з бюджету. Хоча, незважаючи на результати останніх трьох років, дуже сумніваюся, що ця управлінська команда здатна це зробити. І не виключаю, що збиткові державні шахти тримають лише для виправдання високої ціни вугілля, від якої виграють приватні вугільні холдинги", - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Кабмін додатково виділив 500 мільйонів гривень на забезпечення виплат зарплат шахтарям державних шахт.

У державному бюджеті на 2018 рік Кабмін передбачив 1,3 мільярди гривень на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств. В середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 мільйонів гривень на погашення боргів по зарплаті.

Постійні борги по зарплаті перед шахтарями є наслідком складного фінансового становища державних шахт. Дефіцит коштів у вугільному секторі викликаний тим, що собівартість видобутку вугілля (в середньому 2937 гривень за тонну) перевищує відпускну ціну на паливо (2535 гривень за тонну).

Довідка УНІАН. Формула "Роттердам+" була затверджена постановою НКРЕКП №289 від 3 березня 2016 року "Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії". Згідно їй, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, що виробляється ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). У НКРЕКП заявляли, що така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля.