НАБУ продовжує розслідування формули Дюссельдорф+

Детективи НАБУ продовжують досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо законності встановлення впродовж 2016-2017 років регульованої ціни (формули Дюссельдорф+) на природний газ.

Про це йдеться у офіційній відповіді НАБУ на запит каналу Еспресо.

"Наразі досудове дослідження триває, жодній особі про підозру не повідомлялось. Водночас надати інформацію щодо перебігу досудового розслідування не виявляється можливим у звязку із необхідністю збереження таємниці досудового розслідування відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили у НАБУ.

В НАБУ також наголошують, що факт розслідування жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи дійсно мали місце неправомірні дії.

Нагадаємо, НАБУ проводить досудові розслідування щодо встановлення цін на вугілля та цін на газ, що регулюються формулами Роттердам+ та Дюссельдорф+ відповідно.

Привязка ціни енергоресурсів до міжнародних цін є вимогою МВФ. Так, заради отримання чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду уряд погодився на його вимогу щодо підвищення вартості газу для населення з 1 листопада на 23,5%.