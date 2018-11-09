Саудівська Аравія вивчає ймовірність розпаду ОПЕК

Залежно від результатів дослідження будуть розроблені варіанти захисту ОПЕК від розпаду.

Фінансований державою дослідний центр в Саудівській Аравії вивчає можливий вплив розпаду ОПЕК на нафтовий ринок.

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Президент центру Адам Сьємінскі заявив, що дослідження не пов'язане з критикою США на адресу картелю, повідомляє kommersant з посиланням на The Wall Street Journal. Джерело WSJ при цьому стверджує, що в проекті врахують невдоволення Вашингтона. Залежно від результатів дослідження будуть розроблені варіанти захисту ОПЕК від розпаду.

Як стверджують співрозмовники WSJ, приводом для вивчення ймовірності розпаду ОПЕК стали побоювання саудівської влади, що попит на нафту може сильно впасти, і картель втратить колишню владу на ринку. Протягом десятиліть Саудівська Аравія та її партнери наполягали, що ОПЕК є найважливішим глобальним економічним інститутом, відзначає видання. «У королівстві усвідомлюють, що попит на нафту не може тривати вічно», - сказав WSJ джерело в Ер-Ріяді.

Незважаючи на те, що влада Саудівської Аравії поки не обговорює розпуск ОПЕК, високопоставлені саудівські чиновники вже почали піддавати сумніву доцільність довгострокового існування картелю. На їхню думку, Саудівська Аравія і Росія можуть і удвох достатньо впливати на ринок нафти, пояснив співрозмовник видання.

У вересні президент США Дональд Трамп закликав ОПЕК знизити ціни на нафту. Він заявив, що країни Близького Сходу користуються захистом США, без якого в регіоні буде небезпечно, і при цьому продовжують підвищувати ціни на нафту. З аналогічним закликом Трамп звертався в липні. Він також звинувачував ОПЕК у маніпулюванні нафтовим ринком.