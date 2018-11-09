Україна припинила закачування газу до сховищ перед початком опалювального сезону

За даними прес-служби, до початку сезону відбору вдалося накопичити рекордний за останні 6 років обсяг газу в підземних сховищах.

Державна компанія-оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» 7 листопада припинила закачування природного газу в підземні сховища (ПСГ) і перейшла в режим роботи, який передбачає лише відбір «блакитного» палива для потреб опалювального сезону 2018-2019 років.

Про це свідчать дані «Укртрансгазу».

Згідно з даними держкомпанії, 7 листопада ПСГ перейшли від нетто-закачування до нетто-відбору газу. Зокрема, 7 листопада було закачано 0,23 млн куб. м газу при відборі 1,8 млн куб. м., а запаси в підземних сховищах становили 17,193 млрд куб. м.

У прес-службі "Укртрансгазу" кореспонденту УНІАН уточнили, що до початку сезону відбору вдалося накопичити рекордний за останні 6 років обсяг газу в ПСГ.

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Як повідомляв УНІАН, 2 листопада прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" заявила, що обсягу природного газу в ПСГ достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

У 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу - 14,7 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».