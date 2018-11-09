"Укртрансгаз" подав газ на дві заарештовані ТЕЦ депутатів Дубневичів у Львівській області

Керуючі двома заарештованими ТЕЦ подали всі необхідні документи.

Оператор газотранспортної системи - держкомпанія "Укртрансгаз" подала газ на заарештовані Новораздольську і Новояворівську ТЕЦ у Львівській області, власники яких підозрюють у заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн, і якими за підсумками конкурсу, проведеного Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) в середині вересня, управляє підприємство "Гарант Енерго М", повідомляє прес-служба компанії.

"Після сьогоднішньої зустрічі за участю представників "Укртрансгазу", "АРМА", "Гарант Енерго М" - "Укртрансгаз" зміг подати газ на зазначені ТЕЦ", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що це стало можливим після надання «Гарант Енерго М» всього необхідного пакету документів, як того вимагає кодекс ГТС для підключення нового споживача до системи ГТС України.

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Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), видала ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної і теплової енергії підприємству «Гарант Енерго М».

23 жовтня НАК "Нафтогаз України" уклав договір про постачання природного газу за пільговою ціною з підприємством «Гарант Енерго М».

У січні цього року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали у Львові чотирьох посадових осіб компаній «Енергія-Новий Розділ», «Енергія-Новояворівськ» та «Енергія», засновниками яких є народні депутати Богдан і Ярослав Дубневичи, за підозрою в заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.

В кінці серпня цього року Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення суду попередньої інстанції про передачу в тимчасове управління АРМА заарештованих Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ.

Майнові комплекси "Новораздольська ТЕЦ" і "Новояворівська ТЕЦ" були передані в управління АРМА в рамках кримінального провадження на підставі постанов слідчого судді Солом'янського районного суду Києва від 12 червня.