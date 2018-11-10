В уряді повідомили, на скільки можуть зрости тарифи на тепло

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що надмірне подорожчання тарифів на тепло на фоні підвищення ціни на газ є шахрайством і спробою нажитися на людях.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що тарифи на тепло після подорожчання газу не можуть бути підвищені більш як на 16%.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляється на Урядовому порталі.

«Надмірне підвищення тарифів на тепло і воду на фоні підвищення ціни на газ – це шахрайство і спроба нажитися на людях, а відповідальність повісити на когось іншого. Коли я чую, що тарифи на тепло і воду можуть зрости на 70%, у мене питання: з якого дива це має відбутися? Люди мають зрозуміти, що питання ціни газу - важливе для формування тарифів. Але ми порахували: якщо газ подорожчав на 23%, то тарифи на тепло мають підвищуватися не більш ніж на 16%», - наголосив Гройсман.

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Прем’єр-міністр додав, що громадян, яким важко платити реальну ціну за газ та комунальні послуги, захистить програма субсидій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тисячу кубометрів.

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» пропонує з 1 грудня 2018 року підвищити тариф на виробництво на своїх ТЕЦ теплової енергії для потреб населення на 32% - до 1038,8 грн за 1 Гкал.

8 листопада КП «Теплопостачання міста Одеси», що обслуговує 2/3 жителів міста, заявило про намір підвищити тарифи на теплопостачання для населення на 72% - до 53 грн за квадратний метр.