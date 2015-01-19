Ціни на нафту знову впали нижче $50

На 8.45 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,39 до $49,78 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,35 до $48,34, повідомляє Reuters.

Ціни на нове житло в Китаї минулого року знизилися в середньому на 4,3 відсотка у 68 із 70 найбільших міст, де відслідковуються ціни. У вівторок Китай опублікує звіт про ВВП у четвертому кварталі, зростання якого, на думку аналітиків, сповільнилося до 7,2 відсотка. За минулий рік зростання ВВП, ймовірно, було нижче цілі уряду 7,5 відсотка і був найповільнішим за 24 роки.

У Європі головною подією тижня буде нарада Європейського центробанку, яка відбудеться в четвер. Аналітики майже впевнені, що на нараді ЄЦБ оголосить про початок придбання держоблігацій, що може викликати зміцнення долара щодо євро і посилити тиск на ціну нафти.

"На цьому тижні сировинні ринки будуть відчувати вплив валютних ринків і очікувань "кількісного пом'якшення" ЄЦБ", - йдеться у звіті банку ANZ.

Читайте такожБританська Times: ціни на нафту можуть опуститися до $20На думку аналітиків, ціни на нафту почнуть зростати після падіння нижче $50 за барель, але багато хто зазначає, що в довгостерміновій перспективі ціни будуть нижчі, ніж в останні роки.

"Ми не згодні з теорією, що нафта може торгуватися по $20 за барель. Ціна на короткий час може впасти до $30 за барель, але потім вона зросте. До кінця десятиліття ціни будуть триматися в діапазоні $60-80", - йдеться у звіті аналітичної фірми Facts Global Energy (FGE).

Американські ринки в понеділок закриті з нагоди національного свята - Дня Мартіна Лютера Кінга.