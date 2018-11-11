США готові допомагати розвитку енергетичної інфраструктури України

Міністр енергетики США зазначив, що важливо забезпечити економічну свободу в Україні, але не конкретизував свою думку.

Міністр енергетики США Рік Перрі заявляє, що американські приватні компанії і урядові структури готові бути партнерами, щоби допомагати розвитку енергетичної інфраструктури України.

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Як йдеться у повідомленні на сайті Посольства США в Україні, про це Перрі сказав сьогодні американським журналістам під час покладання квітів на знак вшанування Героїв Небесної Сотні у Києві.

"Перше, дозвольте мені сказати, що це велика честь стояти тут біля цього меморіалу. Ціна свободи часом є дуже високою. І українські патріоти, чиї фото ми бачимо на цій стіні, заслуговують на вшанування довічно. Один із способів вшанувати їхню пам’ять – це забезпечити, щоб в Україні панувала економічна свобода. І один із найкращих способів і найсильніших способів це забезпечити – це розвивати енергетичну інфраструктуру в Україні. І нашою метою в цьому візиті є передати українському уряду, що є як приватні компанії Сполучених Штатів, так і урядові структури Сполучених Штатів, які готові бути тривалими партнерами на цьому шляху", - заявив Перрі.