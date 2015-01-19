"Газпром" має намір закрити своє представництво в Білорусі

Рада директорів "Газпрому" 29 січня п.р. розгляне питання ліквідації представництва компанії в Мінську, передає РІА "Новости" з посиланням на повідомлення компанії.

Читайте такожПрезидент Білорусі поставив завдання знизити залежність від РосіїУ "Газпромі" ліквідацію мінського представництва не коментують.

Представництво "Газпрому" в Білорусі було відкрито в Мінську в грудні 1998 року. Метою роботи представництва є захист та представництво інтересів ВАТ "Газпром" і його дочірніх компаній на території Білорусі.

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