"Газпром" має намір закрити своє представництво в Білорусі
10:22, 19 січня 2015Енергетика
746
Ліквідація мінського представництва "Газпромом" не коментується.
«Газпром» може закрити своє представництво у Мінську / Фото УНІАН
Рада директорів "Газпрому" 29 січня п.р. розгляне питання ліквідації представництва компанії в Мінську, передає РІА "Новости" з посиланням на повідомлення компанії.
Читайте такожПрезидент Білорусі поставив завдання знизити залежність від РосіїУ "Газпромі" ліквідацію мінського представництва не коментують.
Представництво "Газпрому" в Білорусі було відкрито в Мінську в грудні 1998 року. Метою роботи представництва є захист та представництво інтересів ВАТ "Газпром" і його дочірніх компаній на території Білорусі.
Читайте такожУ Білорусі сподіваються, що Росія через падіння рубля знизить їм ціну на газ до $155
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter