«Нафтогаз» спростовує інформацію про припинення постачань російського газу в ЄС

Транзит російського газу європейським споживачам через територію України здійснюється в нормальному режимі, а інформація про його припинення, поширена в деяких ЗМІ, не відповідає дійсності, йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».

«Інформація про припинення постачань російського газу в ЄС через Україну, поширена у ряді ЗМІ, базується на статтях 2009 року і не має стосунку до поточного року. Станом на 2015 рік нештатних ситуацій з постачаннями російського газу в українську ГТС не відбувалося», - зазначають у «Нафтогазі».

Читайте такожКоболєв про транзит російського газу через Туреччину: «це лише політичний блеф»Згідно з даними «Нафтогазу», станом на 17 січня в Україну надходить 154 млн куб. м російського газу на добу, а в точках виходу показник становить 140 млн куб. м на добу.