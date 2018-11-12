Запорізька АЕС відключила від мережі шостий енергоблок

У даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2 945 МВт.

Запорізька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключила від енергомережі шостий енергоблок для проведення планового середнього ремонту, який триватиме до 19 січня 2019 року.

Про це повідомила прес-служба компанії. «11 листопада 2018 року о 00:01 енергоблок №6 Запорізької АЕС відключений від енергомережі для проведення середнього планового ремонту, який триватиме до 19 січня 2019 року», - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що в даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2 945 МВт.

«Енергоблоки працюють у штатному режимі, зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС», - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Південно-Українська АЕС підключила до мережі третій енергоблок.