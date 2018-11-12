У США заявили, що Україна і ЄС не повинні стати заручниками "Північного потоку-2"
10:35, 12 листопада 2018Енергетика
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США готові працювати з Україною, як партнери, запевнив Перрі. США продовжують чітко висловлювати незгоду щодо другої нитки газопроводу "Північний потік".
Рік Перрі / REUTERS
Сполучені Штати Америки дотримуються своєї лінії щодо незгоди з будівництвом "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".
Про це на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив міністр енергетики США Рік Перрі.
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"США дуже чітко висловлюють свою незгоду з будівництвом другої нитки газопроводу "Північний потік" і "Турецького потоку". Причини цього зрозумілі: громадяни Європи та України не повинні стати заручниками постачання енергоносіїв із одного джерела", - сказав він.
Як відомо, раніше Перрі заявив, що незначна кількість держав ЄС, які прагнуть до реалізації російського проекту "Північний потік-2", повинні розуміти комерційну нежиттєздатність цього проекту.
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