У США заявили, що Україна і ЄС не повинні стати заручниками "Північного потоку-2"

США готові працювати з Україною, як партнери, запевнив Перрі. США продовжують чітко висловлювати незгоду щодо другої нитки газопроводу "Північний потік".

Сполучені Штати Америки дотримуються своєї лінії щодо незгоди з будівництвом "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

Про це на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив міністр енергетики США Рік Перрі.

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"США дуже чітко висловлюють свою незгоду з будівництвом другої нитки газопроводу "Північний потік" і "Турецького потоку". Причини цього зрозумілі: громадяни Європи та України не повинні стати заручниками постачання енергоносіїв із одного джерела", - сказав він.

Як відомо, раніше Перрі заявив, що незначна кількість держав ЄС, які прагнуть до реалізації російського проекту "Північний потік-2", повинні розуміти комерційну нежиттєздатність цього проекту.