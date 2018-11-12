США підтримують розділення "Нафтогазу"

Міністр енергетики Перрі наголосив, що США підтримують зусилля компанії з розділення видобутку та розподілу газу, а також лібералізації ринку електроенергії.

Сполучені Штати Америки підтримують низку ініціатив України, спрямованих на підвищення прозорості енергетичного ринку, серед яких - ідея про розділення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

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Про це на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив міністр енергетики США Рік Перрі.

"Ми хотіли б підтримати зусилля "Нафтогазу" з розділення видобутку і розподілу газу, лібералізації ринку електроенергії та підвищення прозорості роботи в цій галузі", - сказав він.

Також міністр позитивно відгукнувся про нові ініціативи України щодо відкриття геологічних даних про місця майбутньої видобутку газу і нафти, а також спрощення ліцензування надрокористування.

"Всі ці нещодавні заходи посилають дійсно позитивне повідомлення як уряду США, так і приватному сектору США, а також вашим європейським колегам. Це повідомлення полягає в тому, що Україна дуже серйозно ставиться до процесів реформування та створення центру енергетичних ресурсів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня наглядові ради "Нафтогазу" і "Магістральних газопроводів України" (МДУ) погодили дорожню карту співпраці з метою виділення функції оператора ГТС України на початку 2020 року.

На початку листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення компанії "Магістральні газопроводи України". Разом з тим менеджмент "Нафтогазу" створив у структурі діючої держкомпанії "Укртрансгаз" новий філіал - "Оператор ГТС України".

Також "Нафтогаз" залучив в якості менеджера проекту анбандлінгу польський підрозділ компанії PwC.

У "Нафтогазі" вважають, що відділення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління необхідно для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення діючого контракту з "Газпромом".

Питання передачі транзитного контракту новому оператору був важливий для проведення реформи розділення "Нафтогазу" і створення нового незалежного оператора газотранспортної системи.