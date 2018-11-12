Україна почала скорочувати запаси газу в сховищах

Станом на 10 листопада українські газові сховища заповнені на 55,46%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону відбору (7 листопада) скоротилися на 0,2%, або на 30,1 мільйона кубометрів - до 17,165 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Станом на 10 листопада запаси газу в ПСГ становлять 17,165 мільярда кубометрів, що на 2,6% більше, ніж на аналогічну дату 2017 року (16,74 мільярда кубометрів).

Середньодобовий відбір газу з 7 по 10 листопада становить 7,59 мільйона кубометрів.

З початку листопада Україна імпортувала 339,27 мільйона кубометрів газу. Зокрема, 198,1 мільйона кубометрів - зі Словаччини, 111,1 мільйона кубометрів - Угорщини, 30 мільйонів кубометрів - Польщі.

Власний видобуток з початку листопада становив 583,7 мільйона кубометрів, а транзит - 2,1 мільярда кубометрів.

Зазначається, що станом на 10 листопада українські газові сховища заповнені на 55,46%.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала її відбір для потреб опалювального сезону.

Україна до початку опалювального сезону 2018-2019 років накопичила в ПСГ 17,2 мільярда кубометрів газу, що є рекордним показником за останні шість років

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".