Україна бачить можливості для співпраці з США в енергетиці – Гройсман

Це стосується видобутку українського газу, управління газотранспортною системою, атомної енергетики та інших напрямків.

Україна бачить низку можливостей для поглиблення співробітництва із Сполученими Штатами Америки в енергетичній сфері.

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Про це під час зустрічі з міністром енергетики США Ріком Перрі заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Ми бачимо широкий спектр можливостей для поглиблення співпраці в енергетичній сфері між США і Україною. Це стосується видобутку українського газу, управління газотранспортною системою, атомної енергетики та інших напрямків", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна транспортувала до Європейського Союзу рекордні за останні кілька років обсяги газу - 93 мільярди кубометрів. Транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.