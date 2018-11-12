У США заявили, що жодна нація не має домінувати в постачаннях газу до Європи

США підтримують заходи європейських країн з диверсифікації поставок ресурсів, що згодом має призвести до скорочення залежності від російських енергоресурсів.

Сполучені Штати Америки не підтримують будівництво "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" і виступають за диверсифікацію джерел енергоресурсів, оскільки жодна нація не повинна домінувати в постачаннях газу в Європу, заявив міністр енергетики США Рік Перрі в ході зустрічі з депутатами Верховної Ради.

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"Ми вважаємо, що жодна нація не повинна домінувати в постачаннях газу в Європу в цілому і в кожну країну. Ми, звичайно, вважаємо, що жодна країна не повинна використовувати це домінування для того, щоб створювати тиск або примушувати інші країни, як це намагається робити Росія по відношенню до України", - сказав Перрі.

Він зазначив, що США підтримують заходи європейських країн щодо диверсифікації поставок ресурсів, що згодом має призвести до скорочення залежності від російських енергоресурсів, тоді як будівництво "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" поставлять країни Європи в залежність перед Росією.

Перрі також підкреслив, що громадяни України можуть розраховувати на США як на відповідального енергетичного партнера.

"Сьогодні громадянам України я хочу повідомити, що ви можете розраховувати на Сполучені Штати як на відповідального енергетичного партнера і друга, який сприяє вашому і нашому загальному процвітанню", - сказав Перрі.

Також міністр енергетики підтвердив підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України.

"Від імені президента Дональда Трампа я ще раз хочу підтвердити нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми будемо продовжувати наполягати на виконанні Мінських угод, і будемо працювати над тим, щоб Росія виконувала зобов'язання згідно з цими домовленостями", - сказав Перрі.

Як повідомляв УНІАН, проектом "Північний потік-2" передбачено будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу складе 1220 км, він повинен з'єднати російську Усть-Лузі і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".

"Турецький потік" — проект газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з суміжними країнами. Планується, що по першій нитці транспортуватиметься газ для турецького ринку, за другий — до країн Південної і Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки — 15,75 млрд кубометрів газу на рік. Будівництво морської ділянки "Турецького потоку" почалося 7 травня 2017 року. За даними "Газпрому", обидві нитки газопроводу планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.