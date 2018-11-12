Прозорі енергоринки в Україні забезпечить приплив інвестицій – міністр енергетики США

За його словами, реформа енергетичного сектора має базуватися на верховенстві права.

Створення прозорих та вільних енергетичних ринків в Україні забезпечить приплив інвестицій і стане джерелом зростання, заявив міністр енергетики США Рік Перрі в ході зустрічі з депутатами Верховної Ради.

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"Впровадження політики прозорості, вільних ринків забезпечить приплив інвестицій і стане джерелом зростання. Зараз час діяти", - сказав Перрі.

За його слова, реформа енергетичного сектора має базуватися на верховенстві права.

"Це допоможе викорінити корупцію в економічній сфері та буде сприяти конкуренції і процвітання енергоринків", - зазначив міністр енергетики США.

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх кількох років Україна проводить реформи в енергетиці шляхом впровадження норм Третього енергопакету, які регламентують організацію ринків енергоносіїв, зокрема газу та електроенергії, на територіях країн - членів Енергетичного співтовариства. Впровадження цих норм створить на енергоринках України конкуренцію, що повинно привести до підвищення ефективності виробництва і поставок енергоресурсів.