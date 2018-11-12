У США вважають, що енергетичний потенціал України дозволяє їй стати "Техасом" в Європі

За словами міністра енергетики США, багато американських компаній зацікавлені у співпраці з Україною у сфері газовидобутку.

Географічне розташування та наявність в Україні значних запасів природних ресурсів дозволяє їй стати "Техасом" в Європі, заявив міністр енергетики США Рік Перрі в ході зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні.

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"Україна може стати Техасом для Європи", - сказав Перрі, додавши, що нові технології і лібералізація газової сфери України сприятимуть розвитку потенціалу в газовидобутку.

Він зазначив, що багато американські компанії зацікавлені у співпраці з Україною в цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, за словами Ріка Перрі, створення прозорих та вільних енергетичних ринків в Україні забезпечить приплив інвестицій і стане джерелом зростання.

Україна в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшила видобуток газу на 3,1% – до 20,8 мільярда кубометрів.

Концепція розвитку газодобувної галузі України до 2020 року передбачає збільшення видобутку всіх компаній до рівня 27,6 мільярда кубометрів газу на рік до 2020 року, з них 20,1 мільярда кубометрів має видобувати держкомпанія "Укргазвидобування".