Київ та Вашингтон підтвердили наміри продовжувати співпрацю у сфері безпеки атомних об’єктів

Крім того, Україна та США будуть спільно протидіяти реалізації проекту «Північний потік-2».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Рік Перрі підписали декларацію стосовно намірів продовжувати співпрацю у сфері безпеки атомних об'єктів в Україні.

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Як йдеться у повідомленні на сайті МЗС, під час зустрічі міністри обговорили питання українсько-американського співробітництва в енергетичній сфері, зокрема, посилення енергетичної незалежності України.

Так, було домовлено і надалі спільними зусиллями протидіяти реалізації проекту «Північний потік-2», який підриває європейську енергетичну безпеку та стабільність.

За результатами переговорів з Перрі було підписано спільну декларацію стосовно намірів продовжити на наступні п’ять років дію угоди між урядом України і урядом США щодо підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об'єктів в Україні.