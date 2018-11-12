Київ та Вашингтон підтвердили наміри продовжувати співпрацю у сфері безпеки атомних об’єктів
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Рік Перрі підписали декларацію стосовно намірів продовжувати співпрацю у сфері безпеки атомних об'єктів в Україні.
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Як йдеться у повідомленні на сайті МЗС, під час зустрічі міністри обговорили питання українсько-американського співробітництва в енергетичній сфері, зокрема, посилення енергетичної незалежності України.
Так, було домовлено і надалі спільними зусиллями протидіяти реалізації проекту «Північний потік-2», який підриває європейську енергетичну безпеку та стабільність.
За результатами переговорів з Перрі було підписано спільну декларацію стосовно намірів продовжити на наступні п’ять років дію угоди між урядом України і урядом США щодо підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об'єктів в Україні.