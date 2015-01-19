У ЄБРР стурбовані можливим припиненням транзиту газу через Україну

Про це йдеться у січневому звіті банку.

«Досі транзитний потік газу до Європи через Україну не був порушений, але можливе припинення поставок протягом зимового сезону залишається джерелом занепокоєння», - сказано у звіті.

Крім того, банк зазначає, що енергетична безпека України залишається серйозною проблемою через брак вугілля і невизначеність довгострокових перспектив у поставках російського газу за межами "зимового пакету", який був підписаний Україною і Росією за посередництва Європейської комісії у кінці жовтня 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», транзит російського газу європейським споживачам через територію України здійснюється у нормальному режимі, а інформація про його припинення, поширена у деяких ЗМІ, не відповідає дійсності.

Також повідомлялося, що ЄС готує відповідь «Газпрому» на його наміри перевести транзит з України в Туреччину.

Станом на 17 січня в Україну надходить 154 млн куб. м російського газу на добу, а в точках виходу показник становить 140 млн куб. м на добу.

Довідка УНІАН. Україна у 2014 році протягом півроку не отримувала російський газ через невизначеність умов його постачання, ціну палива, а також механізм оплати існуючих боргів.

Внаслідок досягнутих наприкінці жовтня минулого року домовленостей і відповідно до підписаного у Брюсселі протоколу Україна відновила імпорт російського газу від грудня 2014 року, здійснивши передплату.

Крім того, до кінця 2014 року Україна погасила 3,1 млрд дол. газового боргу перед Росією.

Водночас досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови поставок російського газу в Україну, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом влітку минулого року.