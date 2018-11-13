Відкриття абонентської бази споживачів газу виведе з тіні до 2 мільярдів кубів блакитного палива - Коболєв

Коболєв пояснив, що йдеться не про персональні дані українців, а лише про їх адреси й типи пристроїв споживання газу.

Відкриття абонентської бази споживачів газу дало б змогу вивести з тіні від 1 до 2 млрд куб. м блакитного палива.

Про це під час форуму «Диригенти змін» повідомив голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

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«Якщо ці дані будуть публічними, ми з великим подивом виявимо, що чималенький обсяг газу від 1 до 2 млрд куб. м населення насправді не споживає, а спрямовується він на інші цікаві проекти. За ринковою ціною 1 млрд куб. м - це 350 млн доларів, 2 млрд куб. м - це 700 млн доларів. Ось ціна питання», - сказав він.

При цьому він додав, що йдеться не про персональні дані українців, а лише про їх адреси й типи пристроїв споживання газу.