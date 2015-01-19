Україна домовляється з Польщею про нову ціну на газ

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв під час польсько-українських консультацій у Києві 19 січня.

«Там є комерційний процес узгодження нової ціни. Найближчим часом буде знайдене комерційне рішення, яке задовольнить усі сторони», - сказав Коболєв.

Водночас голова «Нафтогазу» не назвав кінцеву дату завершення переговорів про відновлення імпорту газу з території Польщі.

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За словами Коболєва, питання відсутності поставок газу через польський маршрут не є на сьогоднішній день критичним для України, оскільки добові обсяги імпорту не перевищують 3,7 млн кубометрів, за споживання 170-180 млн куб. м «блакитного палива» на добу.

Як раніше повідомляв УНІАН, від початку поточного року через Польщу в Україну не було прокачано жодного кубометра газу. З 15 квітня 2014 року, коли "Нафтогаз" відновив імпорт газу через польську територію за контрактом з RWE Supply&Trading, до кінця минулого року Україна імпортувала через цю країну близько 900 млн кубометрів газу або в середньому 3,5 млн кубометрів на добу.

Довідка УНІАН. Польща є однією із трьох країн Європейського союзу, через яку Україна може прокачувати газ, але володіє найменшими технічними можливостями реверсу - максимум на добу можна прокачати 4 млн кубометрів, тоді як через Словаччину та Угорщину 31,5 і 17 млн кубометрів відповідно.