Перехід на аукціони на ринку «зеленої» енергетики збільшить інвестиції в Україну - нардеп

Законопроект №8449 спрямований на поліпшення інвестклімату та приплив інвестицій в об'єкти альтернативної енергетики

В Україні необхідно терміново ввести законодавчі зміни для запуску аукціонів на будівництво об'єктів "зеленої" енергетики. Для цього в парламенті підготовлений відповідний системний законопроект №8449, який повинні були обговорити на засіданні Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Незважаючи на відсутність кворуму на засіданні, члени Комітету висловлюють необхідність невідкладних змін в законодавство в сфері «зеленої» енергетики.

Про це журналістам заявив в.о. голови Комітету з ПЕК народний депутат України з фракції БПП Олександр Домбровський.

«Коли приймався «зелений тариф», вартість одного мегавата сонячної інсталяції приблизно коштувала до 4 млн. євро, сьогодні це приблизно 800 тис. Тобто ціна технології впала в 5 разів, а тариф ми з вами скорочували, по-моєму, тільки один раз мінус 30% в 2015 році. Тобто тариф повинен відповідати рівню технологій, якщо технології дешевшають, то тариф повинен змінюватися. Для цього кращий інструмент - це аукціон, і ми зараз над цим працюємо. Це великий законопроект, який передбачає розширення сонячної інсталяції для домогосподарств, малого і середнього бізнесу», - зазначив він.

Як пояснив нардеп, перехід до формули «аукціонів», це - цивілізований шлях, «який пройшов Європейський союз, США, Японія, весь цивілізований світ».

«У конкуренції визначається ціна на електричну електроенергію», - підкреслив депутат, додавши, що від введення аукціонів в результаті виграють як рядові споживачі, так і учасники ринку з інвесторами.

Також депутат додав, що введення аукціонів дозволить інвесторам планувати свою роботу наперед. «Ми розширюємо горизонт планування через аукціони. Умовно кажучи на 20 років інвестору дати право інвестувати, працювати, модернізувати енергетичну систему України та отримати від того відповідні дивіденди».

Також, перехід на аукціони прокоментував член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Чижмарь.

«Затягування розгляду законопроекту, викликає лише нестабільність на ринку, що погіршує інвестиційний клімат. Ми оцінюємо, що з 2021 року компанії значно обмежать інвестиції у галузь відновлюваної енергетики через малий термін окупності проектів, оскільки діючий закон передбачає пільговий тариф лише до 2030 року. Щоб цього не допустити, ми повинні запропонувати нову систему стимулювання, зокрема тендерний механізм для великих проектів потужністю: СЕС більше 10 МВт, ВЕС більше 20 МВт», - коментує Чижмарь.

За словами нардепа, члена Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олексія Рябчина, законодавча невизначеність на ринку «зеленої» енергетики підриває довіру інвесторів. Змін очікують в першу чергу іноземні інвестори і невеликі компанії, які хочуть працювати на ринку відновлюваної енергетики.

Як зазначає нардеп, «Тому зараз є пропозиція модифікувати законодавство. Одна з таких пропозицій - змінити взагалі систему роботи в цій галузі. Тобто перейти на зелені аукціони. Як це працює? Хто запропонує найнижчу ціну - той там і буде працювати. Тобто мова йде про те, щоб змінити філософію галузі. Дана система успішно працює в багатьох країнах».

Нагадаємо, раніше свою позицію про необхідність введення механізму аукціонів на ринок зеленої енергетики висловлювала нардеп Ольга Бєлькова. На її думку, з нинішнім "зеленим" тарифом подальше стрімке нарощування "зеленої" генерації призведе або до стрімкого підвищення тарифу на е/е для всіх споживачів, або до не розрахунків з виробниками енергії - як "зеленої" енергії, так і інших видів генерації.

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