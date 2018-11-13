Голова "Нафтогазу" заявив, що стосовно нього відкриті десятки кримінальних проваджень

При цьому він зазначив, що не може назвати точної кількості.

Правоохоронні органи відкрили десятки кримінальних проваджень стосовно голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

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Про це під час форуму "Диригенти змін" повідомив сам Коболєв.

"Я з рахунку збився. Я цифру не назву, але у мене є товста папка - там їх десятки", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада "Нафтогазу" прийняла рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 мільйона доларів у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді з транзитним контрактом, за рішенням якого "Газпром" має виплатити української компанії 4,6 мільярда доларів.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 мільярда доларів на користь "Нафтогазу".

Сума премії була розділена на дві частини. У травні цього року мала бути виплачена перша частина премій на суму 20,7 мільйона доларів. Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік.

Інші премії будуть виплачуватися протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу (2,6 мільярда доларів).

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій в нинішній час, і звернувся до наглядової ради "Нафтогазу" з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 мільйона доларів.

25 вересня Шевченківський районний суд Києва оштрафував голову "Нафтогазу" Коболєва на 1,7 тисячі гривень за ненадання запитуваної народним депутатом України інформації про премії в розмірі 46,3 мільйона доларів керівництву "Нафтогазу" за перемогу в Стокгольмському арбітражі.