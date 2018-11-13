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Голова "Нафтогазу" заявив, що стосовно нього відкриті десятки кримінальних проваджень

12:58, 13 листопада 2018
Енергетика
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Коболєв не зміг назвати кількості відкритих проти нього кримінальних проваджень / фото УНІАН

Правоохоронні органи відкрили десятки кримінальних проваджень стосовно голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

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Про це під час форуму "Диригенти змін" повідомив сам Коболєв.

"Я з рахунку збився. Я цифру не назву, але у мене є товста папка - там їх десятки", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада "Нафтогазу" прийняла рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 мільйона доларів у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді з транзитним контрактом, за рішенням якого "Газпром" має виплатити української компанії 4,6 мільярда доларів.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 мільярда доларів на користь "Нафтогазу".

Сума премії була розділена на дві частини. У травні цього року мала бути виплачена перша частина премій на суму 20,7 мільйона доларів. Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік.

Інші премії будуть виплачуватися протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу (2,6 мільярда доларів).

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій в нинішній час, і звернувся до наглядової ради "Нафтогазу" з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 мільйона доларів.

25 вересня Шевченківський районний суд Києва оштрафував голову "Нафтогазу" Коболєва на 1,7 тисячі гривень за ненадання запитуваної народним депутатом України інформації про премії в розмірі 46,3 мільйона доларів керівництву "Нафтогазу" за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

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Теги: #Коболєв#премії чиновників#Коболєв Нафтогаз