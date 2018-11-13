"Нафтогаз" має працювати зі споживачами газу, а не з посередниками – Коболєв

За такого формату роботи сьогодні низка міст не мала б проблем з початком опалювального сезону.

Однією з головних завдань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" є початок роботи з кінцевими споживачами газу, а не з посередниками.

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Про це під час форуму "Диригенти змін" повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв.

"Нафтогазу" необхідно нарешті почати працювати з кінцевим споживачем, з населенням, яке споживає газ", - сказав він.

За словами Коболєва, якщо б такий формат роботи був затверджений раніше, сьогодні низка міст не мала б проблем з початком опалювального сезону через борги теплогенеруючих компаній.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня "Нафтогаз" закликав керівництво країни вирішити проблему багатомільярдних неплатежів за газ з боку облгазів, більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу.

Тоді ж головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що через існування газзбутів "Нафтогаз" недоотримає 12,2 мільярда гривень.

"Нафтогаз" створив три дочірні компанії для постачання газу безпосередньо промисловості, теплокомуненерго і населенню, виключивши з ланцюжка поставок облгази, більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу.

Населенню газ буде поставляти компанія "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (ЦПК), теплокомуненерго – "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Тепло", комерційним клієнтам – "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.