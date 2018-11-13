Експерт оцінив можливості України перешкодити "Північному потоку-2"

Експерт вважає, що Україна могла б наростити власний видобуток газу.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів про те, яким інструментарієм зможе скористатися українська сторона заради того, аби перешкодити запуску і роботі російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє «Главред».

"Час вже втрачено. Реально ми можемо зробити такі кроки на дипломатичному фронті, для того, щоб тикати, в першу чергу, в обличчя німецькій стороні – для того, щоб вони припинили сприяти будівництву цього газопроводу (бо "Газпром" будує його на свої гроші зараз). Це раз. Що стосується практичної площині. Ми повинні, точніше наш шановний, точніше – наш нешанований менеджмент "Нафтогазу" нарешті-то повинен вирішувати це питання теж. Тобто або повертатися до питання створення консорціуму за участю компаній з ЄС, США і використовувати свій потенціал у тому числі як газового хаба, який у нас так і не створено (враховуючи те, що ми маємо найбільші в Європі газосховища). Або перейти до питання закупівлі палива на нашому східному кордоні, а не на західному, як це зараз відбувається", − вважає він.

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Однак, на думку Загороднього, жодних передумов до використання такого інструментарію зараз немає.

"Все це − єдине, що ми можемо зробити, але я не бачу потенціалу у нинішнього керівництва ("Нафтогазу України" – ред.), яке цим категорично не займається, а займається якимись міфічними позовами, які невідомо, коли і як закінчаться. В даному випадку, я думаю, що на нас чекає велике розчарування і великий провал, адже, швидше за все, "Північний потік-2" буде побудований і ми втратимо 2-3 мільярди доларів – гроші, які ми отримуємо за транзит. Це приблизно дві третини чистого прибутку "Нафтогазу". Ще що ми могли б зробити, але не зробили – наростити власний видобуток, щоб заповнювати трубу власним газом, експортувати в Європу і теж ставати нетто-експортером (країною, яка певний час експортує товарів більше, ніж імпортує − "Главред") газу. Ми цього не робимо. Все провалено", − підсумував він.