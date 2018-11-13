"Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії на 11%

За вказаний період частка компанії у виробництві електроенергії в Україні становить 53%.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні-жовтні 2018 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 11,2% – до 42,44 мільярда гривень, йдеться в звіті компанії.

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Згідно з документом, розрахунки Оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію за 10 місяців 2018 року становлять 40,83 мільярда гривень (96,2%).

Повідомляється також, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора Оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом" за станом на 31 жовтня з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії становить 12,306 мільярда гривень.

У січні-жовтні 2018 року компанією було вироблено 68,57 мільярда кВт-год електроенергії. За 10 місяців цього року частка "Енергоатому" в обсязі виробництва електроенергії в Україні становила 53%.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" у січні-серпні 2018 року збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 6,6% – до 33,5 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.