Міненерго Насалика продовжує спроби завести під свій контроль "Укренерго" всупереч вимогам ЄБРР і Гройсмана - журналіст

Це рішення несе істотні загрози і створює ризики на шляху до корпоратизації підприємства, проходження їм сертифікації відповідно до стандартів ENTSO-E, а також може загальмувати саму реформу ринку електроенергії в Україні.

Після звинувачень на адресу відомства Насалика у саботажі корпоратизації "Укренерго", що є однією з умов ЄБРР для надання Україні макроекономічного траншу у розмірі одного мільярда доларів та підключення до проблемі Володимира Гройсмана діло нібито зрушило з мертвого місця, але спроби перехопити контроль над прибутковою компанією не припиняються.

Про це пише журналіст Сергій Іванов у своїй колонці на порталі Цензор.нет.

Як розповідає журналіст, історія зі спробами Міненерго разом з деякими впливовими політиками та олігархами отримати контроль над ДП "НЕК "Укренерго" почалася ще більше двох років тому, коли вони намагалися сфальшувати результати конкурсу на посаду директора "Укренерго" і протягти кандидата, пов'язаного з Ахметовим.

На той час такі дії викликали медійний резонанс і призначення не відбулося. Компанія притихла, але від спроб захопити контроль над підприємством не відмовилася.

1 листопада цього року Київський господарський суд ухвалив рішення про передачу "Укренерго" в управління комісії з її реорганізації. Комісію очолює Михайло Близнюк, заступник міністра Насалика і екс-заступник Ігоря Прокопіва, колишнього керівника ПАТ "Укртрансгаз", звільненого з посади в результаті висунутих звинувачень у корупції та зловживаннях.

"Але це не головне. Найцікавіше, що цей видатний, поза всяким сумнівом, енергетик - екс-директор Івано-Франківського м'ясокомбінату. Принагідно нагадую, що Івано-Франківщина - вотчина пана Насалика. Не знаю, як ви, а я не впевнений, що рішення довірити магістральні електричні мережі представнику харчової промисловості, нехай і земляку міністра – логічне", - пише журналіст.

Раніше, в жовтні, чинний в.о. директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук звинуватив відомство Насалика у саботажі корпоратизації компанії, а корпоратизація "Укренерго" є одною з умов ЄБРР для надання Україні макроекономічного траншу у розмірі $1 млрд. Донори звернулися до прем'єра Гройсмана з недвозначним попередженням.

"Після складних перемовин з донорами Гройсман наказав Насалику не чіпати Ковальчука і дозволити йому провести корпоратизацію. Наказ прем'єр-міністра Насалик успішно проігнорував, відмовившись скасовувати рішення про підпорядкування "Укренерго" івано-франківському м'яснику, а потім з'явилося зазначене вище рішення суду від 1 листопада", - разказав журналіст.

Він також наголосив, що це рішення, розуміючи ризики, на які наражається країна у випадку ігнорування вимог міжнародних донорів, розкритикував навіть міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

"Вважаю, що це рішення несе істотні загрози і створює ризики на шляху до корпоратизації підприємства, проходження їм сертифікації відповідно до стандартів ENTSO-E, а також може загальмувати саму реформу ринку електроенергії в Україні. Переконаний компанією повинні управляти професійні менеджери, а не чиновники", - заявив тоді міністр.

5 листопада наглядова рада "Укренерго" обрала голову - колишнього регіонального директора ЄБРР турецього фінансиста Шевкі Аджунера та поновила повноваження Ковальчука в якості тво директора компанії, а 8 листопада Ковальчук на фб-сторінці оприлюднив фото дрона, який співробітники "Укренерго" виявили на даху свої будівлі.

За словами журналіста, останні події показують, що "наївно було б вважати, що на цьому зазіхання на "Укренерго" припиняться".

"Україна - країна можливостей, можна очікувати чого завгодно - рішення суду, обшуку, арештів, силового захоплення. Ми все це вже бачили, а рівень державницького мислення чиновників, які задля власного збагачення здатні довести державу до колапсу, не вселяє оптимізму", - додав журналіст.