Міністр енергетики США розповів, як Україна може стати енергонезалежною

Угоди про розподіл продукції приведуть Україну до енергонезалежності, вважає міністр енергетики США Рік Перрі.

Україна має потенціал для швидкого розвитку енергетичного сектору та досягнення енергонезалежної від Росії, але влада має проводити політику прозорості та вільних ринків, щоб прискорити економічне зростання країни. Одним з найефективніших інструментів для залучення іноземних інвестицій є Угоди про розподіл продукції між державою та інвесторами.

Про це заявив Міністр енергетики США Рік Перрі під час візиту до Києва 12 листопада 2018 року. На зустрічах із Президентом, Прем’єр-міністром та іншими високопосадовцями Перрі обговорив важливість здійснення Україною кроків щодо таких питань як Угода про розподіл продукції, спільне використання даних, передбачуваність регуляторних дій і правова прозорість, які є необхідними заходами для подальших інвестицій США.

«Ви повинні мати відкриті та прозорі тендери. Реалізація угод про розподіл продукції. Я не можу сказати вам, наскільки важливо це для майбутнього цієї країни. Отже, ці компанії знають, що коли вони приходять сюди, вони вступають в угоду, яка не є туманною. Вони вступають в угоди, які безперечно і чітко говорять: це те, що ми будемо робити, це те, що ви збираєтеся робити, ось вигода.

Ці Угоди про розподіл продукції настільки важливі для майбутнього розвитку ресурсів цієї країни. Вони заохочуватимуть приватний сектор приходити сюди, інвестувати, впроваджувати передові технології та ноу-хау, щоб допомогти Україні розвивати власні ресурси», – заявив Міністр енергетики США Рік Перрі під час промови в Дипломатичній академії України.

На думку Ріка Перрі, Угоди про розподіл продукції одним є з найефективніших інструментів для залучення інвесторів, оскільки вони надають інвесторам найбільші гарантії з боку держави.

«Це історичний час для України, країни, яка має величезний потенціал у сфері енергетики. Уряд Сполучених Штатів та приватний сектор США готові бути партнерами та співпрацювати з Україною для підвищення її енергетичної безпеки. Я бачу неймовірно яскраве майбутнє в цій країні з партнерами, які готові прийти і стояти пліч-о-пліч з вами. Ці типи підходів спонукають США ділитися нашою енергією, нашим енергетичним ноу-хау, так щоб разом ми могли процвітати. Тепер настав час діяти відповідно до політики, яка дозволить вам вийти з тіні Москви», – заявив Міністр енергетики США у Києві.