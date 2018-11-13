«Нафтогаз» відмовився укладати договори на газ з 22 виробниками тепла через борги

Ключові проблемні ситуації з виробниками тепла наразі склалися у Кривому Розі, Херсонської області, містах Сміла, Сєвєродонецьк, Первомайськ та Шепетівка.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відмовилася укладати договори на поставку газу для початку опалювального сезону з 22 теплопостачальними підприємствами країни через накопичення істотних боргів перед «Нафтогазом» і відсутність угод про їх реструктуризацію.

Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу».

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«Станом на сьогодні 1146 теплопостачальних підприємств купують газ на пільгових умовах у НАК «Нафтогаз України». Разом з тим «Нафтогаз» зараз не має можливості надати номінації на газ 22 теплопостачальним підприємствам, у тому числі 12 великим, в дев'яти регіонах», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ключові проблемні ситуації з виробниками тепла наразі склалися в Кривому Розі, Херсонській області, містах Сміла, Сєвєродонецьк, Первомайськ та Шепетівка.

«Виробники тепла, що забезпечують жителів згаданих регіонів теплом і гарячою водою, накопичили значну заборгованість, не дотримуються графіків її погашення або в попередньому періоді розрахувалися з «Нафтогазом» менш ніж за 90% використаного газу. Доти, доки ці підприємства не виконають ці вимоги законодавства, «Нафтогаз» не може надати їм номінації на газ на пільгових умовах, визначених Кабінетом міністрів», - сказано в повідомленні.

Прес-служба «Нафтогазу» підкреслює, що в більшості випадків накопичення значної заборгованості і зрив графіка її погашення є результатом бездіяльності місцевих органів влади.

«У ситуації з Херсонською ТЕЦ, Криворізькою ТЕЦ і Сєвєродонецькою ТЕЦ відповідальність несе Фонд державного майна, в управлінні якого перебувають дані виробники тепла. Ситуація з ними може бути врегульована лише за участю Кабінету міністрів України», - зазначили в компанії.

Зазначається, що затримка старту опалювального сезону в містах створює загрозу комфорту і безпеці жителів, особливо беручи до уваги очікуване найближчими днями похолодання.

«Нафтогаз» стурбований тим, що бездіяльність деяких органів місцевої влади і керівників майном ТЕЦ вже вкотре перетворює жителів місцевих громад на заручників», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада в Кривому Розі під адмінбудинком підприємства «Криворіжгаз» відбулася акція протесту з вимогою забезпечити опаленням жителів міста.

Теплопостачання міста здійснюють дві компанії - КП «Криворіжтепломережа» та АТ «Криворізька теплоцентраль». Перша компанія почала опалювальний сезон в місті без проблем, а другій через борги НАК «Нафтогаз України» не виділяв ліміти на газ. На підприємстві «Кріворожтеплоцентраль» заявили, що готові розпочати опалювальний сезон в повному обсязі, проте «Криворіжгаз» блокує поставки газу.

В місті Сміла через відсутність теплопостачання через борги теплопостачальної компанії перед "Нафтогазом України" призупинили роботу школи і дитячі садки, лікарні працюють в обмеженому режимі. У місті оголошено надзвичайний стан.

У Херсоні половина багатоквартирних будинків залишаються без тепла через борги ТЕЦ.