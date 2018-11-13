У Шепетівці на Хмельниччині котельні отримуватимуть газ до кінця листопада

Для отримання лімітів газу ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» має погасити перед «Нафтогазом» 19 млн грн реструктуризованих боргів.

ПрАТ «Шепетівкагаз» постачатиме природний газ на котельні, які перебувають в управлінні ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», до 30 листопада.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба підприємства «Шепетівкагаз».

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Згідно з повідомленням, сьогодні відбулась екстрена нарада під головуванням очільника Хмельницької ОДА за участю керівників силових структур Хмельницької області, а також керівників ПрАТ «Шепетівкагаз», ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» та міського голови Шепетівки, де вирішувалося питання безперебійного проведення опалювального сезону.

«За результатами наради було прийнято компромісне рішення. «Шепетівка Енергоінвест» зобов’язане отримати номінації від НАК «Нафтогаз України» на листопад протягом найближчого тижня, під особистим контролем голови Хмельницької ОДА та керівника Хмельницької обласної прокуратури», - йдеться у повідомленні.

Також вирішено, що «Шепетівкагаз» здійснюватиме розподіл природного газу на котельні, які перебувають в управлінні «Шепетівка Енергоінвест» до 30 листопада.

Як вдалося дізнатися кореспонденту УНІАН, для отримання лімітів газу ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» повинно погасити перед «Нафтогазом» 19 млн грн реструктуризованих боргів. Наразі теплопостачальне підприємство Шепетівки має підписаний договір з «Нафтогазом» на постачання газу.

Як повідомляв УНІАН, у Шепетівці Хмельницької області існувала загроза оголошення надзвичайного стану через наміри ПрАТ «Шепетівкагаз» відрізати від газопостачання котельні ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». Останнє здійснює незаконний відбір блакитного палива.

Раніше повідомлялось, що Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відмовилася укладати договори на поставку газу для початку опалювального сезону з 22 теплопостачальними підприємствами країни через накопичення істотних боргів перед «Нафтогазом» і відсутність угод про їх реструктуризацію.

Ключові проблемні ситуації з виробниками тепла наразі склалися в Кривому Розі, Херсонській області, містах Сміла, Сєвєродонецьк, Первомайськ та Шепетівка.