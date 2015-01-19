Україна і Польща закінчать підготовку до будівництва нового газопроводу до літа - Яценюк

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час спільної прес-конференції із прем'єр-міністром Польщі Евою Копач, яка перебуває в Києві з візитом.

За словами Яценюка, рішення вже прийняте урядом.

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«Між українською компанією« Нафтогаз »і польською компанією Gaz System підписано рамкову угоду. Потрібно будувати 110 км інтерконнектора, потужністю 10 млрд кубометрів на рік із Європейського Союзу. Виконання ТЕО має бути закінчене до кінця першого півріччя 2015 року. Уряд уже прийняв відповідне рішення, - сказав Яценюк. - Окремо хочу зазначити, що мова йде не про реверс газу, а про доступ до газу на LNG-терміналах, які вже побудовані у Клайпеді (Литва) і в Польщі. Крім того, мова йде про доступ України до німецького газового ринку, як одного з найбільш об'ємних та ефективних газових ринків у ЄС».

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Угода була підписана на виконання доручення прем'єра Яценюка. Учасником проекту, як очікується, стане Європейський банк реконструкції та розвитку, а запуск інтерконнектора можливий вже у 2016 році.

Польща стала першою країною, через яку Україна почала прокачувати газ із Європейського Союзу, але на сьогоднішній день вона має невеликі технічні можливості таких поставок: максимум 1,5 млрд кубометрів газу на рік, тоді як через Угорщину можна прокачувати близько 6 млрд кубометрів, а через Словаччину - 10 млрд кубометрів.

Україна щорічно споживає близько 40-45 млрд кубометрів газу. Раніше половину цього обсягу Україна закуповувала у російського "Газпрому". Однак за підсумками 2014 року Україна змогла замінити близько 60% обсягу імпорту з Росії європейським газом.