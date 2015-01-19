Поляки допоможуть модернізувати українські ТЕС

Модернізацію хочуть провести для того, щоб внаслідок цього українські ТЕС могли б працювати на всіх типах вугілля, включаючи вугілля марки «Г», яке видобувається в Польщі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час спільної прес-конференції із прем'єр-міністром Польщі Евою Копач, яка перебуває в Києві з візитом.

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За словами Яценюка, зараз українські ТЕС не можуть використовувати польське вугілля з технічних причин. Однак модернізація станцій може бути корисною у сфері розширення ресурсної бази ТЕС і диверсифікації поставок вугілля на українські станції.

Крім того, Яценюк наголосив, що питання модернізації українських ТЕС є складовою співпраці України і Польщі в енергетичній сфері.

«Важливе питання, яке ми підняли під час переговорів - постачання польського газу в Україну. Російські терористи захопили українські шахти і не дають можливості постачати вугілля на наші електростанції. А українські ТЕС побудовані таким чином, що можуть споживати лише особливі типи вугілля - марки А і Т. І саме ці марки видобуваються на територіях, які тимчасово підконтрольні російським терористам, - сказав голова українського уряду. - Польща видобуває вугілля марки Г. Яке ми прийняли рішення? Ми починаємо технічні консультації з модернізації українських ТЕС з тією метою, щоб вони могли використовувати всі типи вугілля, включаючи вугілля марки Г, яке ми можемо видобувати і в Україні, і імпортувати з Польщі».

Раніше УНІАН повідомляв, що в умовах дефіциту вугілля українські споживачі почали закуповувати його у Польщі.

Україна вперше за тривалий період відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт. Близько 60% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

За даними Державної фіскальної служби, Україна у 2014 році імпортувала кам'яного вугілля та антрациту на загальну суму 1773 млн дол. Найбільшими постачальниками вугілля для України у 2014 році були Росія, США і Казахстан.