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Ціна нафти марки Brent впала нижче $65

00:52, 14 листопада 2018
Енергетика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це говорять дані біржі ICE.

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За день, 13 листопада, нафта Brent подешевшала на 8%.

Ціна 64 дол/бар була останній раз зафіксована в березні 2018 року.

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Теги: #нафта марки Brent