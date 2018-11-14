Ціна нафти марки Brent впала нижче $65

За день, 13 листопада, нафта Brent подешевшала на 8%.

У вівторок, 13 листопада, ціна нафти марки Brent станом на 22:50 за київським часом опустилася до 64 доларів за барель. Про це говорять дані біржі ICE. Читайте такожНафта дешевшає на тлі введення санкцій США проти Ірану За день, 13 листопада, нафта Brent подешевшала на 8%. Ціна 64 дол/бар була останній раз зафіксована в березні 2018 року.

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