США погрожують вжити заходів для зупинення "Північного потоку-2"

"Ми ще не застосували всіх інструментів, які могли б серйозно підірвати або зупинити цей проект", - зазначив посол США в ЄС.

Вашингтон не вичерпав способи тиску для зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це у вівторок, 13 листопада, в Брюсселі заявив посол США в ЄС Гордон Сондленд.

Про це пише Deutsche Welle.

"Ми ще не застосували всі інструменти, які могли б серйозно підірвати або зупинити цей проект", - зазначив він. Сондленд висловив надію, що "опозиція проекту надасть відповідний вплив". Але якщо це не вдасться, то у Дональда Трампа ще "багато-багато інших інструментів", додав він, відмовившись конкретизувати, про що йде мова.

У той же день канцлер ФРН Ангела Меркель під час своєї промови перед Європарламентом виступила на захист проекту "Північний потік-2". Вона підкреслила, що газ з Росії потрібен як перехідна сировина у боротьбі зі зміною клімату - "особливо в такій країні, як Німеччина, яка не збирається використовувати атомну енергію". Меркель одночасно підкреслила, що вона докладає зусиль, щоб Україна не перестала бути країною транзиту газу.

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Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачені будівництво та робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч із уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу та німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Довідка УНІАН. «Турецький потік» - проект газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море й далі до кордону Туреччини із суміжними країнами. Планується, що по першій нитці транспортуватиметься газ для турецького ринку, по другий - до країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки - 15,75 млрд куб. м газу на рік. Будівництво морської ділянки «Турецького потоку» почалося 7 травня 2017 року. За даними «Газпрому», обидві нитки газопроводу планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.