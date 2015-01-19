Ціни на нафту Brent знову наближаються до $49 за барель

До закриття сесії на лондонській Міжконтинентальній біржі ф'ючерсних угод вартість березневих контрактів на постачання суміші Brent знизилася на $1,02, до 49,15 $/бар, передає ТАСС.

Протягом дня котирування падало до $49,05.

На Нью-Йоркській товарній біржі, де торги ще тривають, ціна бареля техаської світлої нафти (WTI) із поставкою у лютому на проміжній позначці впала на $1 і досягла рівня $47,69.

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Ринок нафти по обидва боки Атлантики просідає на тлі виходу видобутку енергоносія в Іраку на рекордні рівні 4 млн бар. на день, що посилює надлишок світових нафтових поставок.

"З попитом, що перевищує пропозицію, як і раніше виглядає досить імовірним, що ринок просяде ще більше", - вважає старший брокер Jefferies International Ltd у Лондоні Крістофер Белью.

Аналітик Global Risk Management Ltd у Данії Майкл Поулсен звернув увагу на також негативну динаміку фондового ринку Китаю, зазначивши, що вона також "тисне на нафтові ціни".

Раніше УНІАН повідомляв, що Moody's через обвал рубля і цін на нафту знизило рейтинг Росії майже до "сміттєвого".