Запорізька АЕС після ремонту підключила до мережі перший енергоблок

На даний час на ЗАЕС у роботі перебувають 4 енергоблоки.

Запорізька АЕС, що входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі перший енергоблок після завершення середнього планового ремонту, повідомила прес-служба компанії.

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"14 листопада 2018 року у 07:23 енергоблок №1 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення планового середнього ремонту. Ведеться набір потужності", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на даний момент на Запорізькій АЕС в роботі перебувають 4 енергоблоки. Зазначається, що енергоблоки працюють у штатному режимі, зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

На даний момент тривають планові ремонти енергоблоків №3 та №6. Триває 42 доба середнього ремонту енергоблоку №3 та 4 доба середнього ремонту енергоблоку №6.

"Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) ‒ 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону", - відзначили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.