Запорізька АЕС після ремонту підключила до мережі перший енергоблок
Запорізька АЕС, що входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі перший енергоблок після завершення середнього планового ремонту, повідомила прес-служба компанії.
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"14 листопада 2018 року у 07:23 енергоблок №1 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення планового середнього ремонту. Ведеться набір потужності", - сказано в повідомленні.
Згідно з повідомленням, на даний момент на Запорізькій АЕС в роботі перебувають 4 енергоблоки. Зазначається, що енергоблоки працюють у штатному режимі, зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
На даний момент тривають планові ремонти енергоблоків №3 та №6. Триває 42 доба середнього ремонту енергоблоку №3 та 4 доба середнього ремонту енергоблоку №6.
"Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) ‒ 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону", - відзначили в прес-службі.
Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.