Порошенко: через два роки російський газ нам буде вже непотрібний

Про це заявив під час виступу в Цюріхському університеті президент України Петро Порошенко.

"Україна імпортувала майже 70 млрд кубометрів газу, зараз – майже 40 (млрд кубометрів - УНІАН). Через два роки нам взагалі російський газ буде непотрібний", - сказав глава держави.

Читайте такожУкраїна і Польща закінчать підготовку до будівництва нового газопроводу до літа - ЯценюкЯк повідомляв УНІАН, в 2014 році імпорт газу з Російської Федерації скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, з ЄС - виріс вдвічі, до 5,1 млрд кубометрів. За оперативною інформацією Центрального диспетчерського департаменту компанії "Укртрансгаз", за станом на 14 січня добове надходження природного газу в Україну становить: з Російської Федерації - 38,6 млн куб. м, зі Словаччини - 30 млн куб. м, з Угорщини - 2,7 млн куб. м.