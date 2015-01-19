Нафтогаз оголосив конкурс на оцінку родовищ у Єгипті та Криму

Про це в понеділок, 19 січня, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляється, «Нафтогаз» запрошує компанії, що надають геологічні, геофізичні та пов'язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги, до участі у відкритих торгах на закупівлю послуг з незалежної оцінки запасів вуглеводнів нафтогазових родовищ і перспективних площ «Нафтогазу України», ПАТ «Укргазвидобування» та філії «Нафтогазу України» в Арабській Республіці Єгипет станом на 31 грудня 2014 року і ДАТ «Чорноморнафтогаз» і НАК «Нафтогаз України», які розташовані в Криму та акваторії Чорного і Азовського морів, за станом на 31 грудня 2013 року.

«Основні завдання: збір, аналіз, систематизація і аудит геолого-геофізичних і геолого-промислових матеріалів з нафтогазових родовищ і перспективних площ; незалежна оцінка резервів вуглеводнів нафтогазових родовищ і перспективних площ; визначення очікуваної чистої приведеної вартості та очікуваних чистих доходів по родовищах і перспективних площ; складання консолідованого звіту з незалежної оцінки резервів вуглеводнів нафтогазових родовищ і перспективних площ; аналіз договорів про спільну діяльність на родовищах «Нафтогазу» і «Укргазвидобування» та підготовка відповідних звітів», - йдеться в повідомленні.

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«Нафтогаз» має намір шляхом проведення відкритих конкурсних торгів визначити підрядника, який зможе надавати якісні послуги на найбільш конкурентних умовах. Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів - 16 лютого 2015 року.