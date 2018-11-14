"Можна догратися": експерт спрогнозував долю української ГТС після запуску "Північного потоку-2"

У Києва просто немає ефективних механізмів впливу на реалізацію проекту "СП-2", вважає Дмитро Марунич.

На початку листопада комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що НАК приступила до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків Україні через будівництво "Північного потоку-2".

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За його словами, Україні не вдалося перешкодити будівництву газопроводу, а через "Північний потік 2" транзит газу через територію України може повністю припинитися. Тому "план Б" - це компенсація збитків, в той час як "план А" - збереження транзиту через українську ГТС, передає Главред.

"Ми намагаємося компенсувати фінансові збитки. Ми вже ініціювали новий арбітраж, який, фактично, вже почався, де ми вимагаємо більше 12 мільярдів доларів, з яких десять - це, фактично, компенсація за те, що не буде транзиту через територію України після 2019 року", - сказав він, зазначивши, що це резервний варіант.

Експерт з енергетичних питань Дмитро Марунич у коментарі "Главреду" пояснив, що у Києва просто немає ефективних механізмів впливу на реалізацію проекту "СП-2".

"Станом на сьогодні, я не бачу ефективних важелів, чи механізмів в української влади, які можуть якимось чином вплинути на реалізацію проекту "Північний потік-2". Такі механізми, на жаль, вже вичерпані. Україна не є учасником цього проекту, він не проходить через її територію. Як вона може вплинути? Лише пропонувати європейським компаніям-учасникам проекту "СП-2", європейській владі, від якої цей проект залежить, як-то врахувати інтереси Києва. Але, як ми бачимо, це в цілому малоефективно", - говорить Марунич.

Експерт переконаний, що після запуску "Північного потоку-2", долю української газотранспортної системи (ГТС) не можна назвати райдужною, проте списувати її з рахунків теж не варто.

"Я не прихильник сценарію, при якому завантаження ГТС припиниться. Очевидно, що якісь обсяги транзиту збережуться, але зараз мова йде про обсяги 20-30 млрд кубометрів російського газу на рік. Це погано, це мало, але це найбільш реалістичний сценарій", - вважає Марунич.

За його словами, навесні цього року офіційний Київ відкинув таку пропозицію, яка звучала з боку Берліна.

"Мене особисто у всій цій історії лякає те, що українська влада в особі прем'єра (Володимира) Гройсмана, наскільки мені відомо, відкинула схожі пропозиції, які, нібито, це неофіційна інформація... Такі пропозиції з німецької сторони звучали у травні під час візиту офіційних осіб (Німеччини в Україну), але українська влада їх відкинула. Вони нібито пропонували зафіксувати 30 млрд (кубометрів), якісь гарантії дати на ці обсяги транзиту, але Київ сказав "ні". Це небезпечна гра. Адже, можна догратися, що взагалі нічого не отримати за фактом".