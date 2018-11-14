У ДТЕК розповіли про результати програми з переведення енергоблоків ТЕС з антрациту на газове вугілля

Програма компанії з переведення енергоблоків ТЕС з антрациту на вугілля марки "Г" дозволила знизити споживання імпортного антрациту в півтора рази – з 3 до 2 мільйонів тонн на рік.

Переведення 4 енергоблоків Придніпровської ТЕС на українське вугілля марки "Г" скоротило споживання імпортного антрациту холдингом ДТЕК у півтора рази. Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко повідомив в інтерв'ю сайту "Економічна правда".

"У нас три станції працюють на антрациті: Придніпровська, Криворізька та Луганська. Нашим пріоритетом була Придніпровська – там за два роки ми перевели на марку "Г" чотири енергоблоки по 150 МВт кожен. Вже на початку 2019 року ця станція повністю відмовиться від антрациту. На Криворізькій наступного року плануємо перевести на марку "Г" щонайменше один блок 300 МВт", - сказав Тимченко.

Програма ДТЕК з переведення енергоблоків ТЕС з антрациту на вугілля марки "Г" дозволила знизити споживання імпортного антрациту в півтора рази – з 3 до 2 мільйонів тонн у рік.

"У 2017 році споживання у нас було в районі 3 мільйонів тонн, цьогоріч буде близько 2 мільйонів. У наступному році, коли від антрациту повністю відмовиться Придніпровська ТЕС, і ми переведемо на марку Г один блок Криворізької ТЕС, обсяг знизиться ще як мінімум на 200 тисяч тонн на рік", - підкреслив він.

За даними Державної фіскальної служби, січні-вересні 2017 року Україна імпортувала вугілля на суму 2,192 мільярда доларів. З Росії надійшло вугілля на 1,374 мільярда доларів (частка в імпорті - 62,72%), США - на 670,564 мільйона доларів (30,59%), Канади - на 86,933 мільйона доларів (3,97%), інших країн - на 59,532 мільйона доларів (2,72%).

16 лютого 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури". Серед зазначених заходів - модернізація блоків ТЕС, що працюють на імпортному антрациті з метою використання ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку (марка "Г").

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи Систем Кепітал Менеджмент (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Холдингу делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.