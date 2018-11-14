Кабмін заборонив відключати газ теплопостачальним підприємствам в опалювальний період

На думку віце-прем'єра Зубко, це дозволить забезпечити всіх українців теплом.

Кабінет міністрів України заборонив відключення від газу теплопостачальних підприємств в опалювальний період, повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з посиланням на профільного міністра Геннадія Зубка.

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"Ми встановили пряму заборону на відключення та обмеження енергопостачання теплопостачальних підприємств газом в опалювальний період. Це дозволить забезпечити всіх українців взимку теплом", - цитує прес-служба слова Зубко, які він озвучив, коментуючи прийняття відповідної урядової постанови.

Також уряд прийняв постанову, згідно з яким у період з 1 грудня 2018 року до 1 квітня 2019 року необхідний рівень розрахунків підприємств ТКЕ з "Нафтогазом" за поставки газу складе 78%, а для ТЕЦ - 60% (на сьогоднішній день він становить 90%).

"Також ми підтримали теплопостачальні підприємства в умовах підвищення тарифу на газ. Врегулювали питання розрахунків підприємств ТКЕ і ТЕЦ з НАК "Нафтогаз" за природний газ. Для підприємств ТКЕ, у період з 1 грудня 2018 року до 1 квітня 2019 - рівень розрахунків з НАК за постачання газу складе 78%, а для ТЕЦ - 60% (на сьогоднішній день він становить 90%). Наша мета - забезпечити безперебійне постачання природного газу теплопостачальним підприємствам під час опалювального сезону 2018/19 років", - повідомив Зубко.

Також він підкреслив, що стабільне проходження опалювального періоду - зона відповідальності місцевої влади.

"Муніципалітети, маючи всі можливості - фінансові і технічні, відповідальні за своєчасне підключення соціальних і житлових об'єктів до тепла. Початок та проходження опалювального сезону - абсолютно планова робота, яка здійснюється не за один день чи тиждень. І вона має бути системною та скоординованою", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" раніше відмовився укладати договори на постачання газу для початку опалювального сезону з 22 теплопостачальними підприємствами країни через накопичення істотних боргів перед "Нафтогазом" і відсутність договорів про їх реструктуризацію.

12 листопада в Кривому Розі під адмінбудівлею підприємства "Криворіжгаз" відбулася акція протесту з вимогою забезпечити опаленням жителів міста.

Теплопостачання міста здійснюють дві компанії - КП "Криворіжтепломережа" та АТ "Криворізька теплоцентраль". Перша компанія почала опалювальний сезон у місті без проблем, а другій через борги НАК "Нафтогаз України" не виділяв ліміти на газ. На підприємстві "Криворіжтеплоцентраль" заявили, що готові розпочати опалювальний сезон у повному обсязі, проте "Криворіжгаз" блокує постачання газу.

В місті Сміла через відсутність теплопостачання через борги теплопостачальної компанії перед "Нафтогазом України" призупинили роботу школи і дитячі садки, лікарні працюють в обмеженому режимі. У місті оголошено надзвичайний стан.

У Херсоні половина багатоквартирних будинків опинилися без тепла через борги ТЕЦ.