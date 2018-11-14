Хмельницька АЕС підключила до мережі другий енергоблок після планового ремонту

Блок був відключений від мережі 3 вересня 2018 року.

Хмельницька АЕС, що входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", 13 листопада підключила до мережі енергоблок №2 після завершення капітального планового ремонту, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"13 листопада 2018 року в 18:56 енергоблок №2 Хмельницької АЕС достроково підключено до енергомережі після завершення капітального планового ремонту. Триває набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Станом на 14 листопада 10:30, на Хмельницькій АЕС в роботі перебувають два енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 1850 МВт.

"Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня 2018 року енергоблок №2 Хмельницької АЕС був відключений від енергомережі для проведення капітального планово-попереджувального ремонту.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.