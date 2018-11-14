Гройсман назвав абсурдними виправдання місцевої влади щодо зриву опалювального сезону

За словами прем'єра, місцева влада не в змозі виконати елементарну функцію.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав слова місцевої влади, яка зірвала старт опалювального сезону в своїх містах, абсурдом, який не піддається жодній критиці.

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Про це він сказав у ході засідання уряду.

"Цей абсурд, який іноді звучить з вуст деяких представників місцевої влади, просто не піддається жодній критиці. Починають перепихивати один іншому. "Нафтогаз" одне говорить, мерія інше. Цей підготувався, той не підготувався, цей заплатив борги, цей не заплатив, а в заручниках хто? Люди. Я був змушений як прем'єр-міністр і профільний віце-прем'єр займатися 24 години на добу, щоб розблокувати вольовими рішеннями питання по Кривому Рогу, Павлограду та Херсону. Тому що (місцева влада - УНІАН) не в змозі виконати свою елементарну функцію", - заявив Гройсман.

"99% всіх мерів - нормальні адекватні люди, а є такі, що просто, я не знаю, навіщо вони обираються, якщо вони не можуть зробити елементарні речі", - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Гройсман заявив, що уряд може звернутися до Верховної Ради з поданням про відставку мерів міст, де був провалений нормальний старт опалювального сезону.

12 листопада в Кривому Розі під адмінбудівлею підприємства "Криворіжгаз" відбулася акція протесту з вимогою забезпечити опаленням жителів міста.

Теплопостачання міста здійснюють дві компанії - КП "Криворіжтепломережа" та АТ "Криворізька теплоцентраль". Перша компанія почала опалювальний сезон у місті без проблем, а другій через борги НАК "Нафтогаз України" не виділяв ліміти на газ. На підприємстві "Криворіжтеплоцентраль" заявили, що готові розпочати опалювальний сезон у повному обсязі, проте "Криворіжгаз" блокує постачання газу.

В місті Сміла через відсутність теплопостачання через борги теплопостачальної компанії перед "Нафтогазом України" призупинили роботу школи і дитячі садки, лікарні працюють в обмеженому режимі. У місті оголошено надзвичайний стан.

У Херсоні половина багатоквартирних будинків опинилися без тепла через борги ТЕЦ.