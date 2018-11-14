УКРОП вимагає від Кабміну забезпечити теплом регіони, де зірвано опалювальний сезон

Біля стін парламенту 14 листопада близько 200 осіб з Дніпропетровської, Черкаської та Хмельницької областей вимагали відновити теплопостачання у регіонах.

14 листопада біля будівлі Кабінету Міністрів відбувся мітинг з вимогою відновити теплопостачання для населення в регіонах. На акцію прибули близько двохсот людей з міст на Дніпропетровщині, Черкащині та Хмельниччині, які досі залишаються без тепла.

Про це повідомляє прес-служба партії УКРОП.

«Наша вимога – не припиняти постачання газу під час опалювального сезону. Це спричинить колапс. Пенсіонери з останніх коштів вчасно платять за газ, але сидять у холоді, гроші на субсидії надходять із затримками», – заявив голова фракції УКРОПу в Криворізькій міськраді Микола Колесник.

Крім того, він зазначив, що через відсутність опалення у Кривому Розі місцеві мешканці зводять барикади та підпалюють шини.

«Не обманюйте людей! Ми боротимемося за справедливість!» – наголосив укропівець.

Водночас у містах Смілі, що на Черкащині, та Шепетівці, що у Хмельницькій області, через відсутність тепла було запроваджено надзвичайний стан. У школах цих населених пунктів оголосили вимушені канікули.

«Спочатку необхідно забезпечити подачу тепла, а після цього розбиратися в судах, хто винен, та змусити їх сплатити борги. Люди не повинні бути заручниками ситуації», – зауважив заступник голови фракції УКРОПу в Черкаській обласній раді Іван Далібожак.

За словами смілян, місто лишилося без тепла через 85 мільйонів гривень боргу перед НАК «Нафтогаз України». Протягом декількох років плату за опалення з підприємців збирало приватне підприємство «Енергоінвест», однак кошти так і не потрапили на рахунки облгазів.

«Ми разом із громадою Сміли сьогодні приїхали до останньої інстанції – уряду, який повинен зупинити колапс у трьох містах. Катастрофа назрівала декілька років, але силові структури не втручалися в ситуацію. Таке враження, що їх «кришують» десь у цих кабінетах», – зазначив депутат Черкаської обласної ради Володимир Костюченко.

На його переконання, уряд має невідкладно виділити кошти з резервного фонду й запустити системи теплопостачання в усіх містах. Згодом ці гроші мають компенсувати структури, з вини яких зупинилося постачання газу.