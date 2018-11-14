Апеляційний суд зобов'язав Держгеонадр продовжити 16 спецдозволів «Укрнафти» на видобуток вуглеводнів

Дані спецдозволи будуть продовжені на 20 років.

Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив позов Державної служби геології і надр і підтвердив рішення першої інстанції про визнання протиправною бездіяльності Державної служби геології та надр щодо неприйняття у строк, встановлений законодавством, рішення внаслідок розгляду заяв компанії про продовження дії 16 спеціальних дозволів.

Про це йдеться в реєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням, за результатами розгляду апеляційної скарги колегія суддів прийшла до висновку, що суд першої інстанції прийняв правильне рішення про задоволення позову компанії.

«Оскільки судове рішення ухвалене судом першої інстанції з додержанням норм матеріального і процесуального права, на підставі правильно встановлених обставин справи, а доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують, то суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення - без змін», - говориться в рішенні суду.

Зокрема, мова йде про продовження на 20 років спецдозволів на видобуток вуглеводнів на Суходольском, Качанівському, Прилуцькому, Бугруватовському, Харківцовському, Гнідинцовському, Бережівському, Софіївському, Малодивицькому, Богданівському, Клинсько-Краснознаменському, Гоголівському, Старосамбірському, Новогригорівському, Коханівському і Мільківському родовищах.

У матеріалах справи сказано, що Держгеонадр вважає безпідставним обов'язкове продовження даних спецдозволів, а судом першої інстанції, на їхню думку, неповно з'ясовані обставини справи та порушено норми процесуального права.

Однак Апеляційний суд, дослідивши всі матеріали справи, погодився з судом першої інстанції та визнав протиправною бездіяльність Держгеонадр в питанні продовження даних спецдозволів

Як повідомляв УНІАН, «Укрнафта» подала в Держгеонадр заявки на продовження 27 спецдозволів, термін дії яких закінчується протягом 2018 року і на які припадає 24% річного видобутку нафти і конденсату і 18% річного видобутку газу в компанії.

Однак, у 2017 році компанія зіткнулася з труднощами в питанні продовження термінів дії спецдозволів.

Зокрема, у 2017 році закінчився термін дії 9 ліцензій «Укрнафти». Спроби компанії продовжити ліцензії були заблоковані Державною службою геології та надр. Внаслідок цього, з квітня по червень 2017 року «Укрнафта» була змушена зупинити видобуток на шести родовищах, що призвело до скорочення в 2017 році видобутку нафти на 9,2% - до 1,379 млн тонн і газу на 14,8% 1,108 млрд куб. м.

Тоді ж у компанії заявили, якби спецдозволи були продовжені вчасно, рівень видобутку нафти, конденсату та газу залишився стабільним на протязі року.

За даними ДФС, «Укрнафта» входить в топ-5 лідерів серед усіх компаній України по сплаті податків і зборів. Зокрема, тільки в січні-вересні 2018 року компанія сплатила в держбюджет 11,6 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України. Її частка в загальнодержавному видобутку нафти з газовим конденсатом в першій половині 2018 року склала 64,8%, частка у загальному видобутку газу – 5,1%. На балансі підприємства знаходиться 30 бурових установок, 1926 нафтових і 168 газових свердловин. ПАТ «Укрнафта» володіє 537 АЗС в більшості регіонів України. 50%+1 акція компанії належить НАК «Нафтогаз України».